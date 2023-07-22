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«112»: Один человек погиб при обрушении пешеходного моста в Луге
Сообщается еще о трех пострадавших undefined
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«112»: Один человек погиб при обрушении пешеходного моста в Луге

Сообщается еще о трех пострадавших

В городе Луга Ленинградской области обрушился пешеходный мост. Как сообщает Telegram-канал «112», один человек погиб, троих госпитализировали с травмами. 

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По информации издания «78.ru», мост рухнул на набережной у спортивного комплекса около 15:00 мск. Причины разрушения конструкции будут выяснять специалисты.


30 октября 2022 года минимум 60 человек погибли при обрушении подвесного моста в городе Морби, штат Гуджарат, Индия. Более 100 человек упали в реку Маччу, всего на мосту находились около 500 людей.


Мост, рухнувший 30 октября, был построен в XIX веке, когда Индия была колонией Великобритании. Он несколько месяцев находился на реконструкции, снова его открыли для посетителей 26 октября — в Новый год в Гуджарате.

#обрушение #чп #ленинградская область #жертвы #пострадавшие
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