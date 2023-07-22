«112»: Один человек погиб при обрушении пешеходного моста в Луге

По информации издания «78.ru», мост рухнул на набережной у спортивного комплекса около 15:00 мск. Причины разрушения конструкции будут выяснять специалисты.





30 октября 2022 года минимум 60 человек погибли при обрушении подвесного моста в городе Морби, штат Гуджарат, Индия. Более 100 человек упали в реку Маччу, всего на мосту находились около 500 людей.





Мост, рухнувший 30 октября, был построен в XIX веке, когда Индия была колонией Великобритании. Он несколько месяцев находился на реконструкции, снова его открыли для посетителей 26 октября — в Новый год в Гуджарате.