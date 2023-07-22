Четыре человека погибли при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года»

В московском ТЦ «Времена года» погибли четыре человека из-за прорыва трубы с кипятком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медиков. Сообщалось, что 50 человек получили ожоги, девять пострадавших экстренно госпитализировали.





Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о гибели посетителя торгового центра «Времена года». Он заявил, что прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии.





Столичный градоначальник подчеркнул, что коммунальные службы проводят работы на месте аварии, а всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.





Источник телеканала «360» сообщал, что в результате ЧП из-за прорыва кипятка ожоги получили до 70 человек. Ряд Telegram-каналов сообщил, что спасатели ищут человека, который пропал во время ЧП. Позже «112» сообщил, что один человек погиб.