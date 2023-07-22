Собянин подтвердил гибель четырех человек из-за прорыва кипятка в столичном ТЦ «Времена года»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что трагедия в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте унесла жизни еще троих человек. Общее количество погибших достигло четырех.





В своем Telegram-канале столичный градоначальник выразил соболезнования родным и близким жертв коммунальной аварии. Он подчеркнул, что спасатели продолжают работать на месте инцидента.





Telegram-канал «112» сообщил, что все погибшие в ТЦ «Времена года» от горячей воды были сотрудниками магазина «Глобус». Уже возбуждено уголовное дело по факту гибели людей.





Также стало известно, что 50 человек получили ожоги, девять пострадавших экстренно госпитализировали. Причины аварии устанавливаются.