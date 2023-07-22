Новости
Новости
St
Собянин подтвердил гибель четырех человек из-за прорыва кипятка в столичном ТЦ «Времена года»
Новости

Собянин подтвердил гибель четырех человек из-за прорыва кипятка в столичном ТЦ «Времена года»

Ранее мэр сообщал об одной жертве ЧП

Ранее мэр сообщал об одной жертве ЧП Фото: © Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com
Фото: © Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что трагедия в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте унесла жизни еще троих человек. Общее количество погибших достигло четырех. 


В своем Telegram-канале столичный градоначальник выразил соболезнования родным и близким жертв коммунальной аварии. Он подчеркнул, что спасатели продолжают работать на месте инцидента. 


Telegram-канал «112» сообщил, что все погибшие в ТЦ «Времена года» от горячей воды были сотрудниками магазина «Глобус». Уже возбуждено уголовное дело по факту гибели людей.


Также стало известно, что 50 человек получили ожоги, девять пострадавших экстренно госпитализировали. Причины аварии устанавливаются. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Четыре человека погибли при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года»

Ранее власти подтвердили смерть одного посетителя 22 июля 2023
Dailystorm - Четыре человека погибли при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года»
#мэр #сергей собянин #москва
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»