Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал новый пост в своем Telegram-канале. Политик заявил, что США и Евросоюз добиваются, чтобы «сотни тысяч жителей Украины» погибли на фронте, а остальные — потеряли свою национальную идентичность, таким образом власти осуществляют геноцид украинского народа.





Для решения этой задачи используются имперские амбиции Польши, написал Володин. Также он указал, что решения, принятые президентом Владимиром Зеленским, стали «огромной трагедией для украинского народа».





Он подчеркнул, что Зеленский «ведет процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность за это хозяева дадут ему возможность подольше удержаться во власти». Володин также напомнил, что создано 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооруженных солдат, которые хотят «оккупировать» Западную Украину.





1 июля Володин заявил, что Украина теряет суверенитет, потому что отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций, а президент страны Владимир Зеленский в этих вопросах «нанес Украине непоправимый ущерб».





В своем Telegram-канале Володин отметил, что «сначала киевский режим сделал из нацистов Бандеры, Шухевича и других преступников героев», а затем Зеленский подменил День Победы «Днем Европы». Он подчеркнул, что в стране запрещается русский язык и навязывается «чуждый английский». Итогом действий украинских властей стало падение ВВП страны на 29,1%, а численность населения сократилась на 23%, подчеркнул Володин.