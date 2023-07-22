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Минздрав России предложил отказаться от массовой вакцинации против COVID-19
Эксперты пришли к такому решению в связи со стабилизацией эпидемической ситуации undefined
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Минздрав России предложил отказаться от массовой вакцинации против COVID-19

Эксперты пришли к такому решению в связи со стабилизацией эпидемической ситуации

Минздрав России предложил отказаться от массовой вакцинации против коронавируса и перейти к профилактическим прививкам лишь для уязвимых категорий граждан. Проект закона, регулирующий эти положения, появился на федеральном портале нормативно-правовых актов. 


К «уязвимым» предлагают относить лиц старше 18 лет, которые ранее не болели ковидом или не вакцинировались, лиц старше 60 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями.


Уточняется, что под хроническими имеются в виду заболевания бронхолегочной системы, туберкулез, сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет и ожирение.


Также вакцинировать от ковида предлагают лиц с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими или онкогематологическими заболеваниями.


5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии COVID-19. О чрезвычайной ситуации в связи с распространением COVID-19 сообщили 30 января 2020 года, а 11 марта того же года была объявлена пандемия.


По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, с начала пандемии от последствий коронавируса официально погибли порядка семи миллионов человек, однако реальные цифры намного выше. Гебрейесус отметил, что речь идет как минимум о 20 миллионах скончавшихся.

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#вакцинация #пандемия #коронавирус
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