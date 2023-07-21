Юристы рассказали, кому из айтишников положена отсрочка от армии

Минцифры России сообщило, что с 24 июля начнется прием заявок от сотрудников IT-сферы на получение отсрочки от осеннего призыва. Глава практики трудового права INTANA Legal Сергей Казаков и партнер Akderli Legal Даниил Акдерли рассказали «Секрету фирмы», кто из айтишников может получить отсрочку от армии и какие могут возникнуть проблемы.





Согласно составленному Минцифры перечню, для отсрочки айтишники должны соответствовать ряду критериев. Им необходимо иметь гражданство РФ и входить в возрастную группу от 18 до 27 лет. Кроме того, они должны работать по трудовому договору и иметь нормальную продолжительность рабочего дня.





Они также должны иметь высшее образование по специальности, которая есть в составленном перечне, и работать в IT-компании, аккредитованной до 11 августа 2023 года. Сотруднику также необходимо проработать в компании не менее 11 месяцев в году, предшествующему дате начала призыва. При этом, если человек устроился на работу в течение года после завершения учебы, то стаж работы при отборе заявок никто уже учитывать не будет.





Сергей Казаков заявил «Секрету фирмы», что под критерием «нормальная продолжительность рабочего дня», вероятно, подразумевается то, сколько длится рабочее время сотрудника. Согласно законодательству, за неделю человек может отработать максимум 40 часов, а при стандартном пятидневном режиме продолжительность рабочего дня составит восемь часов.





Не менее важный вопрос — о стаже работы. По мнению Казакова, не совсем понятно, как быть сотрудникам, которые работают по срочному договору (например, на полгода). Непонятно, идет ли в счет стажа работа на фирму после перезаключения договора, однако юрист считает, что проблем нет.





Даниил Акдерли отметил, что от Минцифры РФ не поступало какого-либо разграничения на этот счет, поэтому, вероятно, отсрочку дадут, если срок работы гражданина будет соответствовать критериям. Казаков с коллегой согласился и уточнил, что если работодатель перезаключает с работником срочный договор, то он автоматически получит статус уже бессрочного.





Говоря о возможных проблемах при получении отсрочки, эксперты указали, что фактически она всего одна, однако крайне существенная. По словам Казакова, сейчас отсутствуют или не проработаны те подзаконные акты, которыми должны руководствоваться работодатели, представители всех профильных министерств и военкоматы при осуществлении кадрового воинского учета, а также при рассмотрении документов заявок граждан.





Юрист подчеркнул, что подать заявку на получение отсрочки легко, но вот получить ее сложно, так как регулирование процесса не проработано на должном уровне. В свою очередь Акдерли отметил, что все останется на усмотрение Минцифры и Минобороны, поэтому даже соответствие всем критерием вряд ли даст стопроцентную гарантию освобождения от службы в армии.