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В Белом доме заявили о больших потерях ВСУ из-за контрнаступления
По словам Джейка Салливана, Киев еще не применил весь свой потенциал и ждет подходящего момента undefined
Новости

В Белом доме заявили о больших потерях ВСУ из-за контрнаступления

По словам Джейка Салливана, Киев еще не применил весь свой потенциал и ждет подходящего момента

Украина теряет большие силы в рамках своего контрнаступления. Об этом помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на Аспеновском форуме по безопасности. По его словам, Вашингтон видит тяжесть контрнаступления, но США предупреждали, что оно будет тяжелым.


Салливан отметил, что ВСУ не использовали в боях все имеющиеся силы и ждут «подходящего момента». Вашингтон консультирует Киев по данному вопросу, однако финальное решение остается за Украиной, добавил он.


Помощник президента США по нацбезопасности также поделился, что США и другие страны НАТО готовы «идти на риски» в вопросе поставок новых вооружений Украине. При этом на Западе учитывают возможную реакцию России на принятие подобных решений.


По его словам, продумывать возможную реакцию Москвы важно, поскольку это «представляет важность для поддержания глобальной стабильности».


Салливана также спросили, верно ли, что «настоящее контрнаступление [ВСУ] лишь предстоит». Он не смог дать утвердительный ответ, сообщив лишь, что контрнаступление началось, когда «первый украинский солдат вышел на позицию и рискнул жизнью», поэтому «оно идет полным ходом».


Украинская армия ведет контрнаступление с 4 июня. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 26 тысяч военных и 3000 единиц вооружения и не достигли целей ни на одном направлении. Среди потерянной военной техники ВСУ — 17 немецких танков Leopard, пять французских танков AMX и 12 американских БМП Bradley.

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#всу #спецоперация #сша #белый дом #украина #рф
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