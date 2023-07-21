Зеленский назвал Крымский мост целью для нейтрализации

️Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая «должна быть нейтрализована». Об этом он заявил во время своего выступления на Аспеновском форуме по безопасности. Украинский лидер также сообщил, что задачей Украины является полное возвращение Крыма.





Крым стал регионом России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Воссоединится с РФ согласились 96,77% Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.





Руководство Украины считает полуостров своей «временно оккупированной территорией», однако власти России неоднократно отмечали, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Москва сочла вопрос закрытым.





С начала спецоперации Киев дважды атаковал Крымский мост. 8 октября 2022 года на объекте взорвался грузовик, частично разрушив два автомобильных пролета, жертвами теракта стали четыре человека. 17 июля 2023 года на мосту остановили движение, так как его атаковали двумя надводными беспилотниками. В результате было повреждено дорожное покрытие, погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка.