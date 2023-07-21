Минюст признал иноагентом журналиста Козырева

Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов четыре физических и четыре юридических лица. Об этом сказано в обновленном списке на сайте ведомства. Под новые ограничения, согласно реестру, подпал в том числе и российский журналист, бывший продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев.





По данным ведомства, Козырев участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иноагентов, выступал против спецоперации на Украине и закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей.





Кроме того, он осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит госполитике России по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства. Отмечается, что в настоящее время журналист живет за рубежом.





Заметка дополняется...