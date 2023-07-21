Новости
Новости
St
Соавтор закона о прекращении гражданства по рождению Цеков признал, что инициатива противоречит Конституции
По словам сенатора, инициатива призвана «уравнять» в правах всех граждан РФ Фото: © Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Эксклюзив Новости

Соавтор закона о прекращении гражданства по рождению Цеков признал, что инициатива противоречит Конституции

По словам сенатора, инициатива призвана «уравнять» в правах всех граждан РФ

Фото: © Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий лишение приобретенного по рождению гражданства РФ за совершение некоторых тяжких преступлений. Эта инициатива быстро столкнулась с критикой. В частности, против нее выступил глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас. Один из авторов законопроекта, сенатор Сергей Цеков, признал, что инициатива противоречит Конституции России, однако заявил, что она необходима обществу.


«В Конституции написано нельзя, но при этом в законе о гражданстве есть такая норма — прекращение гражданства. В соответствии с этой нормой прекратить гражданство можно у тех, кто получил гражданство и у тех, кто стал гражданином путем оптации. То есть, это те территории, которые воссоединились с Россией», — заявил Daily Storm Цеков.


«Получается, мы с гражданами имеем одинаковые права, а на деле разные. Один может рвать паспорт за границей, может организовывать «Российскую добровольческую армию», нападать на Россию в Белгороде, но он, видите ли, родился в России, поэтому его гражданство прекратить нельзя! А у нас можно!», — добавил сенатор.


Он считает, что возможность прекращения гражданства у тех, кто получил его по рождению, поможет уравнять в правах всех граждан России.


«Парадоксальная ситуация: многие крымчане, особенно те, которые родились в РФ до 1954 года, которых передали в состав Украины не спросив, и которое потом вернулись в состав России, так вот у них теперь можно прекратить гражданство! А у тех, кто воюет на стороне бандитов, у них нельзя!» — негодует сенатор.


Если вникнуть в предложенный законопроект, то станет очевидно, что он — не провальный. «Он может быть сразу будет не очень восприниматься <…> В законах бывают недоработки и их следует исправлять», — заключил Клишас.


Сенатор Андрей Клишас напомнил в своем Telegram-канале, что согласно пункту 3 статьи 6 Конституции РФ «Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». По его словам, политики, вносящие подобные законы на рассмотрение, должны серьезно задуматься на тем, могут ли они «занимать свою должность».


В опубликованном законопроекте гражданства предлагают лишать за дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму. Сенаторы подчеркнули, что реализация закона позволит «повысить гарантии равенства граждан перед законом, равенства конституционно-правового статуса всех субъектов Российской Федерации».


28 апреля президент Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», расширяющий перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства. Норма не касалась граждан по рождению.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#рф #конституция #гражданство
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»