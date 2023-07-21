Соавтор закона о прекращении гражданства по рождению Цеков признал, что инициатива противоречит Конституции

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий лишение приобретенного по рождению гражданства РФ за совершение некоторых тяжких преступлений. Эта инициатива быстро столкнулась с критикой. В частности, против нее выступил глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас. Один из авторов законопроекта, сенатор Сергей Цеков, признал, что инициатива противоречит Конституции России, однако заявил, что она необходима обществу.





«В Конституции написано нельзя, но при этом в законе о гражданстве есть такая норма — прекращение гражданства. В соответствии с этой нормой прекратить гражданство можно у тех, кто получил гражданство и у тех, кто стал гражданином путем оптации. То есть, это те территории, которые воссоединились с Россией», — заявил Daily Storm Цеков.





«Получается, мы с гражданами имеем одинаковые права, а на деле разные. Один может рвать паспорт за границей, может организовывать «Российскую добровольческую армию», нападать на Россию в Белгороде, но он, видите ли, родился в России, поэтому его гражданство прекратить нельзя! А у нас можно!», — добавил сенатор.





Он считает, что возможность прекращения гражданства у тех, кто получил его по рождению, поможет уравнять в правах всех граждан России.





«Парадоксальная ситуация: многие крымчане, особенно те, которые родились в РФ до 1954 года, которых передали в состав Украины не спросив, и которое потом вернулись в состав России, так вот у них теперь можно прекратить гражданство! А у тех, кто воюет на стороне бандитов, у них нельзя!» — негодует сенатор.





Если вникнуть в предложенный законопроект, то станет очевидно, что он — не провальный. «Он может быть сразу будет не очень восприниматься <…> В законах бывают недоработки и их следует исправлять», — заключил Клишас.





Сенатор Андрей Клишас напомнил в своем Telegram-канале, что согласно пункту 3 статьи 6 Конституции РФ «Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». По его словам, политики, вносящие подобные законы на рассмотрение, должны серьезно задуматься на тем, могут ли они «занимать свою должность».





В опубликованном законопроекте гражданства предлагают лишать за дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму. Сенаторы подчеркнули, что реализация закона позволит «повысить гарантии равенства граждан перед законом, равенства конституционно-правового статуса всех субъектов Российской Федерации».





28 апреля президент Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», расширяющий перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства. Норма не касалась граждан по рождению.