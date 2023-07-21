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Мещанский суд арестовал Стрелкова до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму
Экс-министру обороны ДНР грозит до пяти лет тюрьмы undefined
Новости

Мещанский суд арестовал Стрелкова до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму

Экс-министру обороны ДНР грозит до пяти лет тюрьмы

Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу до 18 сентября экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова, подозреваемого в призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Об этом со ссылкой на решение судьи Олеси Менделеевой сообщает РИА Новости.


Следователь на заседании заявил, что Стрелков имеет множество связей и владеет навыками конспирации и может помешать расследованию дела и скрыться. Свою вину бывший министр обороны ДНР в суде не признал.


Стрелкову было предъявлено обвинение по части 2 статьи 280 УК РФ. Ее санкции предусматривают принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до пяти лет.


По словам адвоката Александра Молохова, представляющего интересы Стрелкова, экс-министр «был морально готов» к задержанию, ведь «его действия в последнее время обращали на себя внимание властей». О задержании Стрелкова ранее сообщила его супруга Мирослава Регинская.


Соратники Стрелкова опубликовали в его Telegram-канале пост, в котором назвали сегодняшнее задержание «подрывом доверия населения страны к правоохранительным органам». По их словам, продолжением «нечестной борьбы» с ним несет крайне негативные последствия для РФ.


Глава «Клуба рассерженных патриотов» заявил Daily Storm, что хотел бы оказаться на скамье подсудимых вместе со Стрелковым. Вскоре его увели сотрудники полиции из-за того, что руководитель организации был возле здания суда с плакатом «Свободу Стрелкову. Слава России».

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