Соратник Стрелкова Губарев заявил о готовности отправиться к нему в камеру

Бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. В настоящее время идет заседание суда об избрании ему меры пресечения. Глава «Клуба рассерженных патриотов» (КРП) Павел Губарев заявил Daily Storm, что хотел бы оказаться на скамье подсудимых вместе со Стрелковым.





«Если экстремистское сообщество это мы [КРП], то я тоже участник экстремистского сообщества. Мы узнаем подробности в ходе заседания и чтения постановления. Адвокаты, я думаю, в ближайшее время нам все сообщат», — сказал Губарев.





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