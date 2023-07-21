Стрелкова обвинили в призывах к экстремистской деятельности в интернете

Бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Об этом стало известно благодаря данным, опубликованным на портале судов общей юрисдикции Москвы. Его дело рассматривает Мещанский районный суд.





В деле сказано, что Стрелкову предъявлено обвинение по части 2 статьи 280 УК РФ. Ее санкции предусматривают принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до пяти лет. Следствие просит суд арестовать экс-главу Минобороны ДНР, однако сроки не уточняются.





В настоящее время идет заседание суда по избранию Стрелкову меры пресечения. Как сообщают СМИ, обвиняемый попросил судью Олесю Менделееву убрать прессу из зала, однако та ходатайство отклонила.





По словам адвоката Александра Молохова, представляющего интересы Стрелкова, экс-министр «был морально готов» к задержанию, ведь «его действия в последнее время обращали на себя внимание властей». О задержании Стрелкова ранее сообщила его супруга Мирослава Регинская.





Депутат Виктор Соболев заявил Daily Storm, что о Стрелкове слышал ранее только хорошее. В свою очередь ветеран боев под Славянском 2014 года с позывным Малой заявил нашему изданию, что сажать экс-министра ДНР в тюрьму нерационально. Военный считает, что Стрелков может быть полезен.





Соратники Стрелкова ранее опубликовали в его Telegram-канале пост, в котором назвали сегодняшнее задержание «подрывом доверия населения страны к правоохранительным органам». По их словам, продолжение «нечестной борьбы» с ним несет крайне негативные последствия для РФ.