В Санкт-Петербурге новорожденного назвали Владимиром Путиным

В Санкт-Петербурге родился тезка президента России Владимира Путина по имени и фамилии. Об этом Комитет по здравоохранению культурной столицы сообщил в своем Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что ребенок появился на свет 10 июля и получил по-настоящему «сильное имя».





По словам Виктории, матери младенца, Владимиром Путиным зовут ее деда. Для сына аналогичное имя родители выбрали, так как им нравится его энергетика и значение («владеющий миром»). По ее словам, человек с этим именем призван «приводить людей к порядку и согласию».





Женщина считает, что ее ребенок «принес с собой в мир мудрость, тепло, любовь». Как и любая мать, она хочет видеть сына победителем по жизни.





В 2019 году жители Петербурга с фамилией Русских назвали новорожденную дочь Россией. Родители изначально планировали подобрать для ребенка «креативное» имя и «брали курс на православие и патриотизм» — одним из вариантов имени было Россияна. Однако отец не выбрал его, чтобы «у дочери было пространство для выбора и самоопределения».