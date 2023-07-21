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В Санкт-Петербурге новорожденного назвали Владимиром Путиным
Мать ребенка считает, что человек с таким именем призван приводить людей к порядку и согласию undefined
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В Санкт-Петербурге новорожденного назвали Владимиром Путиным

Мать ребенка считает, что человек с таким именем призван приводить людей к порядку и согласию

В Санкт-Петербурге родился тезка президента России Владимира Путина по имени и фамилии. Об этом Комитет по здравоохранению культурной столицы сообщил в своем Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что ребенок появился на свет 10 июля и получил по-настоящему «сильное имя».


По словам Виктории, матери младенца, Владимиром Путиным зовут ее деда. Для сына аналогичное имя родители выбрали, так как им нравится его энергетика и значение («владеющий миром»). По ее словам, человек с этим именем призван «приводить людей к порядку и согласию».


Женщина считает, что ее ребенок «принес с собой в мир мудрость, тепло, любовь». Как и любая мать, она хочет видеть сына победителем по жизни.


В 2019 году жители Петербурга с фамилией Русских назвали новорожденную дочь Россией. Родители изначально планировали подобрать для ребенка «креативное» имя и «брали курс на православие и патриотизм» — одним из вариантов имени было Россияна. Однако отец не выбрал его, чтобы «у дочери было пространство для выбора и самоопределения».

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#санкт-петербург #дети #владимир путин #рф
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