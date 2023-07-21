Замглавы МИД Вершинин заявил, что Россия будет при необходимости осматривать суда в Черном море

Россия будет при необходимости осматривать все суда, которые перевозят грузы в Черном море, чтобы убедиться в отсутствии вооружений. Об этом на брифинге сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.





Говоря о заявлении Минобороны РФ о том, что следующие в порты Украины суда будут считаться Россией перевозчиками военных грузов, он отметил, что речь идет об их осмотре. По его словам, при необходимости ВС РФ должны будут убедиться, что данные суда не перевозят «чего-то плохого».





Ранее в Минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться ВС РФ в качестве перевозчиков военных грузов. В ведомстве отметили, что это связано с прекращением зерновой сделки и сворачиванием гумкоридора.





Позднее Украина применила аналогичные меры в отношении судов, следующих в российские порты.





17 июля РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. В Кремле указали, что сделка «остановилась», Россия вернется к ней, когда Западом будут выполнены требования Москвы.