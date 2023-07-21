Новости
Новости
St
Бывшего вице-губернатора Белгородской области Полежаева задержали по подозрению в коррупции
Его подозревают в получении крупной взятки undefined
Новости

Бывшего вице-губернатора Белгородской области Полежаева задержали по подозрению в коррупции

Его подозревают в получении крупной взятки

Бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева задержали по подозрению в коррупции. Об этом в правоохранительных органах региона сообщили ТАСС. Экс-чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере — ему грозит до 15 лет лишения свободы.


В январе 2019 года Полежаев был назначен замгубернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. С 2015 по 2019 годы он был главой администрации Белгорода.


4 июля 2023 года губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что снял Полежаева с должности «за систематическое невыполнение своих обязанностей». В том числе речь идет о некачественной организации работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.


18 июля экс-министра культуры Крыма Арину Новосельскую, обвиняемую в получении крупной взятки, приговорили к 10 годам лишения свободы. Кроме того, экс-чиновнице суд назначил штраф в размере пятикратной суммы взятки — более 129 миллионов рублей. Ей также запрещено занимать должности в органах власти в сфере образования на 15 лет.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Суд отправил замглавы Минцифры Паршина под домашний арест

Следствие просило поместить чиновника в СИЗО 13 июля 2023
Dailystorm - Суд отправил замглавы Минцифры Паршина под домашний арест
#чиновник #задержание #белгородская область #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»