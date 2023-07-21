Бывшего вице-губернатора Белгородской области Полежаева задержали по подозрению в коррупции

Бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева задержали по подозрению в коррупции. Об этом в правоохранительных органах региона сообщили ТАСС. Экс-чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере — ему грозит до 15 лет лишения свободы.





В январе 2019 года Полежаев был назначен замгубернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. С 2015 по 2019 годы он был главой администрации Белгорода.





4 июля 2023 года губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что снял Полежаева с должности «за систематическое невыполнение своих обязанностей». В том числе речь идет о некачественной организации работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.





18 июля экс-министра культуры Крыма Арину Новосельскую, обвиняемую в получении крупной взятки, приговорили к 10 годам лишения свободы. Кроме того, экс-чиновнице суд назначил штраф в размере пятикратной суммы взятки — более 129 миллионов рублей. Ей также запрещено занимать должности в органах власти в сфере образования на 15 лет.