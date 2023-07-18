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Экс-министр культуры Крыма Новосельская получила 10 лет тюрьмы за взятку в размере 25 миллионов рублей
Она будет отбывать наказание в колонии общего режима undefined
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Экс-министр культуры Крыма Новосельская получила 10 лет тюрьмы за взятку в размере 25 миллионов рублей

Она будет отбывать наказание в колонии общего режима

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую к 10 годам колонии, сообщает ТАСС. Экс-чиновница признана виновной в получении взятки в размере 25 миллионов рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.


Судья Ирина Зорина, оглашавшая приговор, сообщила, что Новосельская будет отбывать наказание в колонии общего режима.


Суд назначил бывшей чиновнице штраф в размере 128 миллионов рублей и лишил ее звания заслуженного работника культуры России. Кроме того, Новосельской запрещено занимать должности в органах власти в сфере образования сроком на 15 лет.


Министр культуры Крыма была арестована в ноябре 2021 года. Тогда чиновницу этапировали с полуострова в Москву. По версии следствия, Новосельская в 2018 году получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 миллионов рублей. Взамен министр гарантировала покровительство при выполнении работ по строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства.


О проведении в отношении Новосельской следственных мероприятий говорил и глава Крыма Сергей Аксенов. Происходящее Аксенов тогда называл «частью системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней». Глава республики отметил, что правоохранители «во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом».


Старое здание Крымского академического театра кукол, находившееся в центре Симферополя напротив здания городской администрации, признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новосельская в 2017 году заявила, что на новое здание театра кукол потратят более миллиарда рублей. Однако его так и не ввели в эксплуатацию, а в 2020 году был расторгнут договор с подрядчиком.


В марте 2021 года Новосельская оказалась замешана в скандале, когда прервала правительственное совещание по видеосвязи нецензурным выражением. Аксенов сделал Новосельской замечание, но решил ее не увольнять. Глава республики признался, что сам изредка употребляет «крепкое словцо», но в то же время не очень рад, что такой лексикон использует министр культуры. Позже Новосельская извинилась, сказав, что переживает из-за случившегося «больше всех».


Вера (Арина) Новосельская родилась в 1976 году в Свердловске. В 1979 году ее семья переехала в Крым. Новосельская до ареста руководила минкультом региона с февраля 2014 года. До этого она в течение года была директором и художественным руководителем Театра кукол, а в 2004-2006 годах — директором школы эстетического воспитания.

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Сам ругаюсь: глава Крыма объяснил отказ увольнять министра культуры за мат

Сергей Аксенов признался, что сам изредка употребляет «крепкое словцо» 16 марта 2021
Dailystorm - Сам ругаюсь: глава Крыма объяснил отказ увольнять министра культуры за мат
#крым #взятка #тюрьма #суд #министр
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