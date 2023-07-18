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Госдума сделала бессрочным право на каникулы по потребкредитам
Председатель нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что этот закон защитит людей, попавших в трудную жизненную ситуацию undefined
Новости

Госдума сделала бессрочным право на каникулы по потребкредитам

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что этот закон защитит людей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, дающий россиянам постоянное право на оформление каникул по потребительским кредитам. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте нижней палаты парламента.


Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что данный механизм был введен в 2020 году как временная мера поддержки в период пандемии. Норма станет постоянной с 1 января 2024 года и позволит всем заемщикам избежать банкротства, а кредиторам — снизить риски невозврата кредитов.


Володин подчеркнул, что если у человека ухудшилось здоровье, он потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30%, то он сможет не платить по потребительскому кредиту в течение полугода.


Законопроектом предусматривается право всех заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, потребовать у кредитора предоставление кредитных каникул на срок до шести месяцев «в любой момент в течение времени действия договора потребительского кредита».


В нижней палате уточнили, что предельный размер потребительского займа, по которому могут предоставить каникулы, будет определяться правительством. До этого максимальный размер составлял один миллион 600 тысяч рублей для автокредитов, и 450 тысяч — для всех остальных.


В течение льготного периода будет запрещено начисление неустойки, обращение взыскания на предмет залога или к поручителю заемщика. При этом в документе говорится, что в течение льготного периода на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты.


В Госдуме подчеркнули, что сведения о каникулах отразятся в кредитной истории граждан, однако оказывать на нее негативного влияния не будут.

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#кредитные каникулы #госдума #кредиты #рф
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