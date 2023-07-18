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В Кремле подтвердили, что удары по Одессе были актом возмездия за атаку на Крымский мост
Москва не сомневается, что теракт был организован Киевом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков undefined
Новости

В Кремле подтвердили, что удары по Одессе были актом возмездия за атаку на Крымский мост

Москва не сомневается, что теракт был организован Киевом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе — это «удары возмездия» за Крымский мост. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва не сомневается в причастности Киева к теракту на Крымском мосту.


Российские власти с самого начала знали, что за атакой на Крымский мост стоит Украина, сообщил официальный представитель Кремля. По словам Пескова, нет сомнений, что это была «террористическая акция, которая организована киевским режимом».


Он добавил, что предложения, касающиеся повышения защищенности Крымского моста и ответных мер после атаки морских беспилотников на этот объект, пока готовятся.


Накануне российский лидер Владимир Путин провел совещание по ситуации на Крымском мосту. Президент потребовал подготовить «конкретные предложения по повышению безопасности этого стратегического, важного транспортного объекта». Также Путин пообещал, что Россия не оставит атаку на Крымский мост без ответа. Минобороны уже «готовит соответствующие предложения», говорил президент.


Минувшей ночью российские военные нанесли «удар возмездия» по объектам на Украине, где готовились теракты против РФ с применением морских беспилотников, заявляли в Минобороны. Удары пришлись на судоремонтный завод в районе Одессы, уточнили в ведомстве.


Также в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн.


Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) позднее заявили, что на мост была совершена атака двумя украинскими надводными беспилотниками. Было повреждено дорожное покрытие, погибли два человека. СКР завел уголовное дело.

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Минобороны сообщило об «ударах возмездия» по объектам в Одессе, где готовились теракты против России

В Николаеве удар был нанесен по топливной инфраструктуре, заявили в ведомстве 18 июля 2023
Dailystorm - Минобороны сообщило об «ударах возмездия» по объектам в Одессе, где готовились теракты против России
#одесса #кремль #крымский мост #минобороны рф
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