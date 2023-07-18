Минобороны сообщило об «ударах возмездия» по объектам в Одессе, где готовились теракты против России

Российские военные нанесли высокоточный удар в Одессе по объектам, где планировались теракты против России беспилотными надводными аппаратами, сообщили в Министерстве обороны страны.





Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал ответные действия России на теракт 17 июля «групповым ударом возмездия». По его словам, также в Николаеве и Одессе уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн.





17 июля президент России Владимир Путин сообщил на совещании по ситуации на Крымском мосту, что Россия обязательно ответит на организованный Киевом теракт. Минобороны РФ готовит предложения, подчеркнул он.





Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение. Позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали, что на Крымский мост была совершена атака двумя украинскими надводными беспилотниками. Было повреждено дорожное покрытие, погибли два человека. СКР завел уголовное дело.