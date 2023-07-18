В Москве покончил с собой эксперт Совета Европы и комитета ООН Виталий Квашис

Бывший эксперт Совета Европы и комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию Виталий Квашис обнаружен мертвым в своей квартире в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. По их инфорамции, Квашис совершил суицид.





Источник агентства утверждает, что смерть бывшего эксперта наступила, предварительно, 16 июля «в результате самоубийства». Мужчина оставил предсмертную записку, добавил собеседник.





Отмечается, в последние годы бывший эксперт тяжело болел.





Квашис являлся заслуженным деятелем науки РФ, доктором юридических наук, профессором. В течение семи лет он был консультантом секретариата председателя президиума Верховного совета СССР.





Кроме того, Квашис являлся экспертом Совета Европы, комитета по безопасности Госдумы и комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, был членом экспертного совета МВД России по вопросам нормотворческой работы.





В конце июня совершил суицид один из создателей первой в СССР двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов. Он покончил с собой в квартире в центре Москвы, сообщал ТАСС.





Рядом с телом ученого нашли предсмертную записку, в которой мужчина попрощался с родными. По информации ИА «Регнум», Клинишов, предположительно, дождался ухода из дома родных, оставил для них предсмертную записку и совершил самоубийство. Мужчине было 92 года.