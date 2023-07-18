Телеканал ТВ-3 оштрафовали на четыре миллиона рублей за демонстрацию ЛГБТ

Мещанский суд столицы оштрафовал на четыре миллиона рублей телеканал ТВ-3. Такому наказанию он подвергся за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает ТАСС.





ТВ-3 признан виновным в нарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол).





Санкция этой статьи предусматривает для юрлица штраф до четырех миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.





ТВ-3 — федеральный телеканал, входящий в холдинг «Газпром-медиа». Канал специализируется на показе сериалов, художественных и документальных фильмов преимущественно мистического характера.





Ранее Замоскворецкий суд оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений. Также Останкинский суд выписал штраф на такую же сумму онлайн-кинотеатру Ivi из-за неверной возрастной маркировки ленты «Идеальный незнакомец» с демонстрацией ЛГБТ-отношений.





Кроме того, по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ получали штрафы онлайн-кинотеатры Premier («Газпром-медиа») и Start, а также компания «МегаФон» (совладелец Start и владелец «МегаФон ТВ»).





Российский лидер Владимир Путин в начале декабря 2022 года подписал закон о полном запрете в РФ пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Документ ввел ответственность за распространение этой пропаганды среди граждан любого возраста, а не только среди тех, кому меньше 18 лет, как было раньше. Поправки предусматривают штраф для физлиц до 400 тысяч рублей.