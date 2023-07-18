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Телеканал ТВ-3 оштрафовали на четыре миллиона рублей за демонстрацию ЛГБТ
Такое решение принял Мещанский суд Москвы undefined
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Телеканал ТВ-3 оштрафовали на четыре миллиона рублей за демонстрацию ЛГБТ

Такое решение принял Мещанский суд Москвы

Мещанский суд столицы оштрафовал на четыре миллиона рублей телеканал ТВ-3. Такому наказанию он подвергся за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает ТАСС.


ТВ-3 признан виновным в нарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол).


Санкция этой статьи предусматривает для юрлица штраф до четырех миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.


ТВ-3 — федеральный телеканал, входящий в холдинг «Газпром-медиа». Канал специализируется на показе сериалов, художественных и документальных фильмов преимущественно мистического характера.


Ранее Замоскворецкий суд оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений. Также Останкинский суд выписал штраф на такую же сумму онлайн-кинотеатру Ivi из-за неверной возрастной маркировки ленты «Идеальный незнакомец» с демонстрацией ЛГБТ-отношений.


Кроме того, по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ получали штрафы онлайн-кинотеатры Premier («Газпром-медиа») и Start, а также компания «МегаФон» (совладелец Start и владелец «МегаФон ТВ»). 


Российский лидер Владимир Путин в начале декабря 2022 года подписал закон о полном запрете в РФ пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Документ ввел ответственность за распространение этой пропаганды среди граждан любого возраста, а не только среди тех, кому меньше 18 лет, как было раньше. Поправки предусматривают штраф для физлиц до 400 тысяч рублей.

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На Premier и Start составили протоколы об ЛГБТ‑пропаганде среди детей

Онлайн-кинотеатрам грозит закрытие на три месяца 31 мая 2023
Dailystorm - На Premier и Start составили протоколы об ЛГБТ‑пропаганде среди детей
#штраф #телеканал #суд #лгбт
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

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