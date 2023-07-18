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В Твери полицейские завели уголовное дело по факту изнасилования кота
Ветеринары продолжают бороться за жизнь животного Фото: tvernews.ru
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В Твери полицейские завели уголовное дело по факту изнасилования кота

Ветеринары продолжают бороться за жизнь животного

Фото: tvernews.ru

Сотрудники УМВД России по Тверской области возбудили уголовное дело по факту изнасилования кота в Вышнем Волочке. Об этом Daily Storm рассказали в пресс-службе ведомства. Кот Гриша был доставлен в одну из столичных ветклиник 10 июля в критическом состоянии. После осмотра ветеринар подтвердил, что над животным надругались. 


«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 («Жестокое обращение с животными»). На данный момент устанавливается лицо, причастное к противоправному деянию», — рассказали Daily Storm. 


Состояние питомца до сих пор остается тяжелым. У кота зафиксирован перелом костей таза, разрыв тканей ануса, а также заражение личинками паразитов через раны. Чтобы сохранить жизнь, животному удалили омертвевшие ткани и часть хвоста. Гриша продолжает лечение. Как оказалось, кто-то надругался над ним и бросил умирать на улице. 


Выяснилось, что кот был домашним, но сбежал от хозяев несколько месяцев назад при переезде. Благодаря работе волонтеров, владельцы питомца нашлись. Теперь, если Гриша выживет, то он сможет вернуться домой. 


Согласно закону, злоумышленнику может быть назначен штраф в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

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#кот #тверская область #жестокое обращение #изнасилование
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