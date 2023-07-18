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На «Московские ярмарки» завозят натуральные продукты из Казахстана
Жители и гости столицы в восторге от широкого ассортимента товаров undefined
Новости

На «Московские ярмарки» завозят натуральные продукты из Казахстана

Жители и гости столицы в восторге от широкого ассортимента товаров

Павильоны «Московских ярмарок» расположены в разных частях столицы, в том числе и в Зеленограде. Здесь он находится в Бульварной зоне, 16-й микрорайон, возле корпуса 1606.

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Здесь каждый найдет себе что-то по душе. Например, продукцию из Марий Эл. Качественные сыры, мясные деликатесы, большой выбор колбас, а также тушенка. Есть и эксклюзив — козья и овечья продукция от Сернурского сырзавода. Все можно попробовать перед покупкой, а радушные продавцы помогут выбрать то, что нравится именно вам, да еще подскажут какой-нибудь интересный кулинарный рецепт. 


На прилавках большой выбор макаронных изделий, из которых можно приготовить пасту, бешбармак или лагман. Макароны и лапша сделаны из твердых сортов пшеницы и понравятся всем. 


Консервация, представленная на «Московских ярмарках», привозится из Казахстана и соответствует сезону — из натурального сырья. Овощи и грибы, из которых делают заготовки, только высшего качества. 


К тому же никаких лишних добавок и сахара. На все продукты на «Московских ярмарках» каждый день с 12:00 по 16:00 делают скидку по соцкарте. Еще здесь регулярно проводят дегустации и мастер-классы. Адреса павильонов проекта «Московские ярмарки» вы найдете по ссылке.

#московские ярмарки #москва #фермеры #торговля
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