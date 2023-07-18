На «Московские ярмарки» завозят натуральные продукты из Казахстана

Здесь каждый найдет себе что-то по душе. Например, продукцию из Марий Эл. Качественные сыры, мясные деликатесы, большой выбор колбас, а также тушенка. Есть и эксклюзив — козья и овечья продукция от Сернурского сырзавода. Все можно попробовать перед покупкой, а радушные продавцы помогут выбрать то, что нравится именно вам, да еще подскажут какой-нибудь интересный кулинарный рецепт.





На прилавках большой выбор макаронных изделий, из которых можно приготовить пасту, бешбармак или лагман. Макароны и лапша сделаны из твердых сортов пшеницы и понравятся всем.





Консервация, представленная на «Московских ярмарках», привозится из Казахстана и соответствует сезону — из натурального сырья. Овощи и грибы, из которых делают заготовки, только высшего качества.





К тому же никаких лишних добавок и сахара. На все продукты на «Московских ярмарках» каждый день с 12:00 по 16:00 делают скидку по соцкарте. Еще здесь регулярно проводят дегустации и мастер-классы. Адреса павильонов проекта «Московские ярмарки» вы найдете по ссылке.