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Центробанк выпустил серебряную монету, посвященную Виктору Цою
Ее номинал составил три рубля undefined
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Центробанк выпустил серебряную монету, посвященную Виктору Цою

Ее номинал составил три рубля

ЦБ с 18 июля выпускает в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя». Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. Монета изготовлена тиражом пять тысяч штук из сплава 925-й пробы. Ее номинал составил три рубля.


На оборотной стороне монеты — портрет Цоя. Он показан с микрофоном на фоне изображения гитары с языками племенами.


Оно выполнено в технике лазерного матирования. При этом слева по окружности указано имя Цоя и даты жизни музыканта: 1962–1990.


В пресс-службе регулятора отметили, что монета, посвященная лидеру группы «Кино», является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему без ограничений.


Виктор Цой — советский рок-музыкант, основатель и солист «Кино». Он был кумиром своего времени, а песни музыканта стали символом эпохи перестройки. Цой известен работами в кино: в фильме «Асса» рокер сыграл самого себя.


После главной роли в картине «Игла» журнал «Советский экран» признал Цоя актером года в СССР. В 1990-м Цой погиб в автомобильной аварии в Латвии.


В 2018 году Центробанк выпустил в обращение серебряную монету с портретом барда и актера Владимира Высоцкого. Однако монета весила 169 грамм и имела номинал 25 рублей.

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Dailystorm - «Цой был сдержан и скромен, хотя другие могли принять это за высокомерие»
#центробанк #монета #виктор цой
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