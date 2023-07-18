Центробанк выпустил серебряную монету, посвященную Виктору Цою

ЦБ с 18 июля выпускает в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя». Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. Монета изготовлена тиражом пять тысяч штук из сплава 925-й пробы. Ее номинал составил три рубля.





На оборотной стороне монеты — портрет Цоя. Он показан с микрофоном на фоне изображения гитары с языками племенами.





Оно выполнено в технике лазерного матирования. При этом слева по окружности указано имя Цоя и даты жизни музыканта: 1962–1990.





В пресс-службе регулятора отметили, что монета, посвященная лидеру группы «Кино», является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему без ограничений.





Виктор Цой — советский рок-музыкант, основатель и солист «Кино». Он был кумиром своего времени, а песни музыканта стали символом эпохи перестройки. Цой известен работами в кино: в фильме «Асса» рокер сыграл самого себя.





После главной роли в картине «Игла» журнал «Советский экран» признал Цоя актером года в СССР. В 1990-м Цой погиб в автомобильной аварии в Латвии.





В 2018 году Центробанк выпустил в обращение серебряную монету с портретом барда и актера Владимира Высоцкого. Однако монета весила 169 грамм и имела номинал 25 рублей.