В Госдуме предложили ужесточить наказание за публичное оправдание или пропаганду экстремизма до пяти лет тюрьмы

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил, что если изменения в статью 280 УК РФ одобрят, то ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма «наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности».





Он отметил, что наказание по этой статье предусмотрено от штрафа до 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.





Пискарев заявил, что этот закон стал реакцией на пропаганду так называемого «массшутинга» — массовых убийств в учебных заведениях и детских садах, а оправдание подобных преступлений через интернет – крайне опасная тенденция, считает депутат.





Парламентарий уверен, что принятие этих поправок «будет способствовать эффективной борьбе с этим злом и защите безопасности России». Пискарев отметил, что помимо него авторами законопроекта являются депутаты Анна Кузнецова, Петр Толстой, Андрей Картаполов и Эрнест Валеев.





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