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ФСБ задержала в Угличе россиянку, помогавшую спецслужбам Украины готовить теракт
Женщина по заданию Киева собирала данные об объекте критической инфраструктуры, заявили в ведомстве undefined
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ФСБ задержала в Угличе россиянку, помогавшую спецслужбам Украины готовить теракт

Женщина по заданию Киева собирала данные об объекте критической инфраструктуры, заявили в ведомстве

ФСБ предотвратила подготовку теракта в Ярославской области. Была задержана россиянка, которая по заданию спецслужб Украины собирала данные об объекте критической инфраструктуры, заявили в ведомстве.


Женщину 1987 года рождения российские силовики схватили в Угличе. В ЦОС ФСБ пояснили, что эта гражданка «осуществляла по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта».


По информации ведомства, Киев интересовали координаты с места ГЭС, они намеревались устроить там взрыв. «Взорвем их на фиг, чтобы вывели войска из Бахмута», — говорилось в опубликованном тексте переписки женщины с украинскими кураторами.


Сама жительница Ярославской области также высказала в переписке желание, чтобы дроны ВСУ залетали вглубь России, а не только в приграничные районы, указали в российском ведомстве.


У задержанной сотрудники ФСБ изъяли средства связи, где содержалась переписка с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления.


Уже возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению теракта». Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца жительницу Углича.

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ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Собчак и Симоньян

Силовики задержали несколько человек 15 июля 2023
Dailystorm - ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Собчак и Симоньян
#теракт #задержание #россиянка #фсб #спецслужбы #украина
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