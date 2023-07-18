ФСБ задержала в Угличе россиянку, помогавшую спецслужбам Украины готовить теракт

ФСБ предотвратила подготовку теракта в Ярославской области. Была задержана россиянка, которая по заданию спецслужб Украины собирала данные об объекте критической инфраструктуры, заявили в ведомстве.





Женщину 1987 года рождения российские силовики схватили в Угличе. В ЦОС ФСБ пояснили, что эта гражданка «осуществляла по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта».





По информации ведомства, Киев интересовали координаты с места ГЭС, они намеревались устроить там взрыв. «Взорвем их на фиг, чтобы вывели войска из Бахмута», — говорилось в опубликованном тексте переписки женщины с украинскими кураторами.





Сама жительница Ярославской области также высказала в переписке желание, чтобы дроны ВСУ залетали вглубь России, а не только в приграничные районы, указали в российском ведомстве.





У задержанной сотрудники ФСБ изъяли средства связи, где содержалась переписка с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления.





Уже возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению теракта». Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца жительницу Углича.