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Порт Одессы был атакован ракетами, а в Николаеве ночью произошел пожар
Об этом сообщили представители местных военных администраций Фото: РИА Новости / Вадим Савицкий
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Порт Одессы был атакован ракетами, а в Николаеве ночью произошел пожар

Об этом сообщили представители местных военных администраций

Фото: РИА Новости / Вадим Савицкий

На объекты в порту Одессы была совершена ракетная атака, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его информации, обломками от сбитых снарядов и взрывной волной повреждены объекты «портовой инфраструктуры».


Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что в Николаеве около 01:50 произошел пожар на промышленном объекте. По его словам, возгорание было вызвано попаданием снаряда. 


Воздушная тревога ночью была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, пишут местные СМИ. 


Вечером 17 июля президент России Владимир Путин сообщил на совещании по ситуации на Крымском мосту, что Россия обязательно ответит на организованный Киевом теракт. Минобороны РФ готовит предложения, подчеркнул он. 


Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение. Позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали, что на Крымский мост была совершена атака двумя украинскими надводными беспилотниками. Было повреждено дорожное покрытие. СКР завел уголовное дело. 


В результате теракта погибли супруги из Белгородской области. Они ехали на отдых в Крым. Их 14-летняя дочь получила травмы и была госпитализирована.

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#одесса #николаев #ракета
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