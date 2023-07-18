В Туве четверо зараженных сибирской язвой самовольно ушли из больницы

В Министерстве здравоохранения Республики Тыва сообщили, четверо пациентов, у которых анализы на сибирскую язву показали положительные результаты, самовольно ушли из больницы, отказавшись от дальнейшего лечения.





В медучреждении продолжает находиться один человек, подчеркнули в ведомстве. Представители здравоохранения уже направили экстренное уведомление в Роспотребнадзор, сообщив, что граждане отказались от лечения особо-опасной инфекции.





5 июля пресс-служба регионального Россельхознадзора сообщила, что четыре жителя Барун-Хемчикского района заболели сибирской язвой.





В ночь на 24 июня у лошади одного из местных жителей начались судороги, отечность в паховой области и грудной части тела. На следующий день мужчина и трое его знакомых убили и разделали лошадь. Внутренние органы животного сварили и съели. При этом граждане не обращались в ветеринарную службу из-за ухудшения состояния животного.





Специалисты проверили мясо убитой лошади. Был выявлен возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis). Мясо изъяли из оборота и сожгли. Место, где оно хранилось, дезинфицировали. 6 июля подтвердился пятый случай заболевания сибирской язвой в ходе наблюдения за контактными лицами.





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