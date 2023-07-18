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«112»: Неадекват пытался поджечь ночью Мавзолей Ленина
Мужчина взял с собой коктейль Молотова, но попал им в ограждение и пожара не случилось undefined
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«112»: Неадекват пытался поджечь ночью Мавзолей Ленина

Мужчина взял с собой коктейль Молотова, но попал им в ограждение и пожара не случилось

Полиция задержала ночью 18 июля мужчину, который совершил попытку поджечь Мавзолей Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал «112». По его данным, злоумышленник взял с собой бутылку с горючей смесью и пошел на Красную площадь.


Коктейль Молотова попал в ограждение, и возгорания не последовало. На нарушителя спокойствия оперативно среагировали правоохранители.


Однако при попытке задержания хулиган оказал сотрудникам полиции сопротивление. Мужчину увезли в участок. По предварительной информации, поджигатель находился в неадекватном состоянии.


Ранее, в начале февраля, полиция задержала на Красной площади пьяного 42-летнего мужчину, который пытался выкрасть тело Ленина. Ночью полицейские заметили мужчину, который пытался открыть двери Мавзолея. Он признался удивленным правоохранителям, что ему хотелось бы забрать тело вождя революции.


Полицейские выяснили, что задержанный ранее трудился сборщиком мебели. В последнее время мужчина был безработным и злоупотреблял спиртным. Подозрительного гражданина передали врачам. Мужчину госпитализировали для принудительного лечения. Он страдает психическим заболеванием, сообщал РЕН ТВ.

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В РПЦ прокомментировали сообщение об изгнании бесов из Ленина

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Dailystorm - В РПЦ прокомментировали сообщение об изгнании бесов из Ленина
#задержание #москва #мавзолей #полиция #ленин
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