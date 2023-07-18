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Суд арестовал свыше 100 миллионов рублей, элитную недвижимость и золотые монеты блогера Блиновской
Также ей запрещено пользоваться 50 счетами в банках undefined
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Суд арестовал свыше 100 миллионов рублей, элитную недвижимость и золотые монеты блогера Блиновской

Также ей запрещено пользоваться 50 счетами в банках

Пресненский суд в Москве арестовал эквивалент 100 миллионов рублей в различной валюте и 21 объект недвижимости в Ярославле, Москве и Подмосковье блогера Елены Блиновской. Кроме того, арест наложили на коллекционные монеты. 


Арестовано 50 счетов в различных банках, а также «46 173 358 рублей, 292 650 долларов США и 123 юаня», уточняет РБК со ссылкой на пресс-службу суда. 


Рано утром 27 апреля Елену Блиновскую задержали при выезде из России в Белоруссию. Ее защита утверждает, что поездка была плановой, блогер не пыталась скрыться от правосудия, так как ей не было известно об уголовном деле.


Автора «Марафона желаний» и ее мужа Алексея обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег в особо крупном размере. По этим уголовным статьям ей грозит до семи лет тюрьмы. Блиновская находится под домашним арестом.


По словам главы СК Александра Бастрыкина, Блиновская погасила лишь 10 миллионов рублей задолженности из 918,9 миллионов. В ведомстве также заявили, что подозреваемая раскаялась и полностью признала вину.

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Бастрыкин сообщил, что Блиновская вернула в счет долга по налогам всего 10 миллионов рублей

Блогера обвинили в неуплате более чем 918 миллионов 14 мая 2023
Dailystorm - Бастрыкин сообщил, что Блиновская вернула в счет долга по налогам всего 10 миллионов рублей
#блогер #блиновская #налоги #арест имущества
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