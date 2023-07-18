«Ъ»: Сок и газировка подорожают в России на 10-20%

Производители напитков PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и др.) и «Сады Придонья» известили торговые сети о скором повышении цен на свои товары. Об этом пишет «Коммерсантъ». По информации издания, цена на безалкогольные напитки поднимется в августе в среднем на 10-20%. Причины этому — удорожание ингредиентов, закупаемых за рубежом, из-за падения курса рубля.





На увеличение стоимости соков и газировки также повлияло введение акциза на сахар, заявили изданию эксперты.





В письме PepsiCo говорится о планах компании увеличить цены на напитки и соки на 19,2-21,3%. В «Садах Придонья» также предупредили торговые сети, что будет индексация на 10%. Она объясняется удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг, отмечали в компании.





В МПБК «Очаково» (поставляет соки Goodini, напитки CoolCola, Street, Fancy и другие напитки) также сообщили изданию, что намерены повысить цены на свою продукцию на 10%. В «Очаково» связали такую тенденцию подорожанием сырья и возросшими затратами на логистику. Кроме того, компания уже увеличила цены на газированные безалкогольные напитки с 1 июля на 10% в связи с введением акциза на сахар.





Глава Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков в беседе с журналистами обратил внимание, что у отрасли высокая привязка цен на товары к курсам валют. Новиков, в частности, пояснил: в себестоимости соков порядка 70% затрат приходится на импортные концентрированные ингредиенты.