Аксенов сообщил, что ночью в небе над Крымом сбито 28 беспилотников

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ночью восточная часть полуострова была атакована дронами, однако все беспилотники удалось уничтожить и обошлось без пострадавших. По его словам, силы противовоздушной обороны подавили девять БПЛА, еще 19 устройств были ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Позже эту информацию подтвердили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что 17 беспилотников уничтожены ПВО, еще 11 — с помощью систем РЭБ.





Аксенов поблагодарил военных за службу и подчеркнул, что они отработали четко и слаженно. Кроме того, в очередной раз глава региона обратился к населению с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.





17 июля Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение. Позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали, что на Крымский мост была совершена атака двумя украинскими надводными беспилотниками.





В результате теракта погибли супруги из Белгородской области. Они ехали на отдых в Крым. Жене было 36, мужу — 40 лет, сообщили СМИ. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадала 14-летняя дочь пары, она была госпитализирована с травмами.