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Аксенов сообщил, что ночью в небе над Крымом сбито 28 беспилотников
По данным Минобороны, силами ПВО уничтожено 11 БПЛА, еще 17 подавлены средствами РЭБ undefined
Новости

Аксенов сообщил, что ночью в небе над Крымом сбито 28 беспилотников

По данным Минобороны, силами ПВО уничтожено 11 БПЛА, еще 17 подавлены средствами РЭБ

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ночью восточная часть полуострова была атакована дронами, однако все беспилотники удалось уничтожить и обошлось без пострадавших. По его словам, силы противовоздушной обороны подавили девять БПЛА, еще 19 устройств были ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Позже эту информацию подтвердили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что 17 беспилотников уничтожены ПВО, еще 11 — с помощью систем РЭБ. 


Аксенов поблагодарил военных за службу и подчеркнул, что они отработали четко и слаженно. Кроме того, в очередной раз глава региона обратился к населению с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.


17 июля Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение. Позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали, что на Крымский мост была совершена атака двумя украинскими надводными беспилотниками.


В результате теракта погибли супруги из Белгородской области. Они ехали на отдых в Крым. Жене было 36, мужу — 40 лет, сообщили СМИ. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадала 14-летняя дочь пары, она была госпитализирована с травмами. 

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В АТОР и РСТ сообщили, что из-за ЧП на Крымском мосту туристам при желании вернут деньги за путевки

Это касается тех, кто приобретал тур, однако без помощи не останется никто, подчеркнули представители индустрии 17 июля 2023
Dailystorm - В АТОР и РСТ сообщили, что из-за ЧП на Крымском мосту туристам при желании вернут деньги за путевки
#беспилотник #крым #аксенов #крымский мост
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