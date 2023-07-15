ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Собчак и Симоньян

Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом предотвратили подготовку украинскими спецслужбами убийства главреда телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.





14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», они вели разведку около мест проживания и работы Симоньян и Собчак. Задержанные заявили, что готовили покушение по заданию Службы безопасности Украины, за каждое убийство полагалось вознаграждение в 1,5 миллиона рублей, говорится в сообщении.





У задержанных изъяли автомат Калашникова и 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу, средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей подготовку к покушению, заявили в ФСБ.





Следственный комитет планирует возбудить уголовные дела «с экстремистской и террористической окраской», добавили в Федеральной службе безопасности.





RT опубликовал кадры с допросом одного из задержанных. На видео молодой человек представляется как 18-летний Михаил Балашов и говорит, что является лидером группировки «Параграф-88». По его словам, он привлек туда несовершеннолетних, они нападали на «лиц неславянской внешности». Позже, по утверждению задержанного, с ним связались украинские спецслужбы. Сначала они предлагали поджигать релейные шкафы на железных дорогах, после поступило предложение об убийстве Собчак и Симоньян, сказал Балашов.





Симоньян в своем Telegram-канале отреагировала на новость о предотвращении покушения на нее словами «работаем, братья!» Собчак пока не прокомментировала эти сообщения.