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Минобороны России сообщило о завершении весеннего призыва и попытках иностранных СМИ сорвать кампанию
В Вооруженные силы и другие формирования отправились 147 тысяч человек undefined
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Минобороны России сообщило о завершении весеннего призыва и попытках иностранных СМИ сорвать кампанию

В Вооруженные силы и другие формирования отправились 147 тысяч человек

В России завершен весенний призыв, в Вооруженные силы и другие воинские формирования отправились 147 тысяч человек, сообщает Минобороны. Отслуживших в армии призывников демобилизовали, добавили в ведомстве.


Весенняя кампания началась 1 апреля, призывников начали отправлять со сборных пунктов в войска через 20 дней, говорится в сообщении. Как и в прошлые годы, призывники были вправе выбрать, в каких видах Вооруженных сил и родах войск хотят служить, заявили в Минобороны.


Военкоматы выполняли задачу по призыву в сложной обстановке, в условиях «негативного воздействия» со стороны зарубежных СМИ, направленного в первую очередь на срыв выполнения мероприятий весенней кампании, добавили в военном ведомстве. В министерстве добавили, что иностранные СМИ также стремились дискредитировать Российскую армию.


В рамках весеннего призыва 2022 года было набрано 134 тысячи человек. Осенью прошлого года призывная кампания затронула 120 тысяч человек. Из-за частичной мобилизации сроки начала призыва перенесли с 1 октября на месяц.

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В Минцифры сообщили, что реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

Обычно эта кампания начинается 1 октября 17 мая 2023
Dailystorm - В Минцифры сообщили, что реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву
#минобороны рф #армия #весенний призыв #рф
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