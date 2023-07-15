Минобороны России сообщило о завершении весеннего призыва и попытках иностранных СМИ сорвать кампанию

В России завершен весенний призыв, в Вооруженные силы и другие воинские формирования отправились 147 тысяч человек, сообщает Минобороны. Отслуживших в армии призывников демобилизовали, добавили в ведомстве.





Весенняя кампания началась 1 апреля, призывников начали отправлять со сборных пунктов в войска через 20 дней, говорится в сообщении. Как и в прошлые годы, призывники были вправе выбрать, в каких видах Вооруженных сил и родах войск хотят служить, заявили в Минобороны.





Военкоматы выполняли задачу по призыву в сложной обстановке, в условиях «негативного воздействия» со стороны зарубежных СМИ, направленного в первую очередь на срыв выполнения мероприятий весенней кампании, добавили в военном ведомстве. В министерстве добавили, что иностранные СМИ также стремились дискредитировать Российскую армию.





В рамках весеннего призыва 2022 года было набрано 134 тысячи человек. Осенью прошлого года призывная кампания затронула 120 тысяч человек. Из-за частичной мобилизации сроки начала призыва перенесли с 1 октября на месяц.