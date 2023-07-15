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Медведев предложил положить экс-премьера Британии Джонсона в психдиспансер после его слов о вступлении Украины в НАТО
Зампред Совбеза отреагировал на заявление политика строками из песни Высоцкого undefined
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Медведев предложил положить экс-премьера Британии Джонсона в психдиспансер после его слов о вступлении Украины в НАТО

Зампред Совбеза отреагировал на заявление политика строками из песни Высоцкого

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал НАТО как можно быстрее принять Украину в альянс по окончании конфликта с Россией. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова Джонсона, призвал «принять» политика в психиатрическую больницу.


В палате Джонсон сможет «среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую», написал Медведев в своем Telegram-канале. Он вспомнил строки из песни «Письмо в редакцию» Владимира Высоцкого:


Он то плакал, то смеялся,

То щетинился как еж —

Он над нами издевался…

Ну сумасшедший — что возьмешь!


Джонсон высказался о необходимости вступления Украины в НАТО в статье для газеты Daily Mail. Он раскритиковал западных союзников за то, что они не пригласили Киев в альянс на саммите организации в Вильнюсе. Лидеры стран — членов НАТО заявили, что пригласят Украину в альянс, когда она выполнит условия для этого. По мнению Джонсона, союзники договорились о вступлении Киева в НАТО еще на саммите в Бухаресте в 2008 году. Он призвал союзников как можно быстрее дать Украине график присоединения к НАТО.


Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе прошел 11-12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский назвал итоги встречи хорошими, но добавил, что они были бы идеальными, если бы страна получила приглашение в организацию.

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Байден пошутил, что Украина может вступить в НАТО за один час 20 минут

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Dailystorm - Байден пошутил, что Украина может вступить в НАТО за один час 20 минут
#борис джонсон #дмитрий медведев #рф #украина #нато
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