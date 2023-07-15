Вице-президент США Харрис оговорилась и призвала сократить население

Вице-президент США Камала Харрис оговорилась и призвала сократить численность населения, рассуждая об экологии на мероприятии в Балтиморе, штат Мэриленд. Об этом сообщает Fox News.





Харрис заявила, что когда Соединенные Штаты инвестируют в чистую энергию и электромобили и сокращают «население» (англ. population), больше детей могут дышать чистым воздухом и пить чистую воду, сообщает телеканал. Он отмечает, что вице-президент, вероятно, хотела использовать слово «загрязнение» (англ. pollution).





В стенограмме выступления Харрис, опубликованной на сайте Белого дома, также присутствует слово population. Оно зачеркнуто, рядом расположено слово pollution, которое имела в виду Харрис.





Сам президент США Джо Байден также регулярно попадает в неловкие ситуации на публике. Например, на прошлой неделе американский лидер пинал трибуну перед выступлением в штате Южная Каролина.