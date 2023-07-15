Суд арестовал администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» и экс-полковника ФСБ Полякова

Тверской районный суд Москвы арестовал до 12 сентября администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, подозреваемого в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.





Полякова, бывшего полковника ФСБ, задержали в столице 14 июля. Telegram-канал «112» писал, что мужчину подозревают в вымогательстве у влиятельных политиков и бизнесменов.





В Тверском суде уточнили, что Поляков является заместителем директора АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи». По версии следствия, в 2020-2023 годах он получил крупную сумму от группы IT-компаний «Ланит» за «блок на негатив» (то есть за не публикацию сведений, которые могут нанести вред), пишет РБК со ссылкой на суд.





В деле есть еще один подозреваемый — Александр Санин. Как сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», он вместе с Поляковым публиковал в каналах «Незыгарь», «Компромат групп» и на сайте «Компромата» ложные и дискредитирующие сведения о «Ланите» и требовал деньги за удаление публикаций. Сумма ущерба составила 40 миллионов рублей, пишет канал.