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Суд арестовал администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» и экс-полковника ФСБ Полякова
Мужчину подозревают в вымогательстве undefined
Новости

Суд арестовал администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» и экс-полковника ФСБ Полякова

Мужчину подозревают в вымогательстве

Тверской районный суд Москвы арестовал до 12 сентября администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, подозреваемого в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.


Полякова, бывшего полковника ФСБ, задержали в столице 14 июля. Telegram-канал «112» писал, что мужчину подозревают в вымогательстве у влиятельных политиков и бизнесменов.


В Тверском суде уточнили, что Поляков является заместителем директора АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи». По версии следствия, в 2020-2023 годах он получил крупную сумму от группы IT-компаний «Ланит» за «блок на негатив» (то есть за не публикацию сведений, которые могут нанести вред), пишет РБК со ссылкой на суд.


В деле есть еще один подозреваемый — Александр Санин. Как сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», он вместе с Поляковым публиковал в каналах «Незыгарь», «Компромат групп» и на сайте «Компромата» ложные и дискредитирующие сведения о «Ланите» и требовал деньги за удаление публикаций. Сумма ущерба составила 40 миллионов рублей, пишет канал.

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Telegram-каналы «Силовики» и BRIEF опровергли связь с экс-полковником ФСБ Поляковым, о задержании которого сообщил «112»

По неподтвержденным данным, мужчину подозревают в вымогательстве 14 июля 2023
Dailystorm - Telegram-каналы «Силовики» и BRIEF опровергли связь с экс-полковником ФСБ Поляковым, о задержании которого сообщил «112»
#происшествие #telegram-каналы #фсб
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Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»