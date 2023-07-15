Медведь убил женщину в Магадане, ее подруге удалось спастись

В Магадане медведь убил женщину. Инцидент произошел в районе танкодрома, прибывшие туда полицейские сотрудники Росгвардии и охотоведы обнаружили хищника и тело погибшей женщины. Об этом сообщает управление МВД по Магаданской области.





Днем женщина со своей подругой находилась в лесном массиве вблизи Марчеканского шоссе и заметила медведя. Она предупредила подругу, попыталась убежать, но хищник нанес ей смертельные раны, сообщили в следственном управлении СКР по Магаданской области. Погибшей было 39 лет. Подруга женщины смогла убежать из леса и сообщила о случившемся в правоохранительные органы.





Сотрудники регионального Охотнадзора убили медведя, правоохранители осмотрели место происшествия. Следственный комитет ведет проверку.





Это не первое нападение медведя в Магадане за последнее время. Например, в июне два человека погибли и трое пострадали в результате атаки хищника в городе.