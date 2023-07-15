Собчак поблагодарила ФСБ и других силовиков за предотвращение покушения

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала новость о предотвращении покушения на нее. В своем Telegram-канале она написала, что если информация о планировавшемся убийстве правда, то «все причастные службы» достойны слов благодарности.





О предотвращенном покушении на Собчак 15 июля сообщила ФСБ. В ведомстве заявили, что еще одной целью для убийц была главред телеканала RT Маргарита Симоньян. ФСБ обвинила в подготовке покушения украинские спецслужбы и сообщила о задержании подозреваемых — членов неонацистской группировки «Параграф-88». ФСБ раскрыла преступный план совместно с МВД и Следственным комитетом.





Собчак написала, что если утверждения ФСБ о покушении все же ложны и целью было поставить «в одном предложении с Симоньян», то это «обычная подлость». При этом она отметила, что любой террор — зло, без всяких «но».









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