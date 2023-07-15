Премьера Израиля Нетаньяху госпитализировали

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху доставили в отделение неотложной помощи больницы близ Тель-Авива из дома в городе Кейсария. Об этом сообщает Kan.





Нетаньяху пожаловался на боли в груди, сообщает радиостанция. Портал Walla пишет со ссылкой на источники, что премьер потерял сознание дома и ударился головой об пол. Один из источников уточнил, что политик прибыл в больницу в сознании.





Состояние Нетаньяху оценивается как хорошее, он прошел медицинское обследование, сообщили в офисе премьера Израиля, пишет агентство Associated Press. В офисе заявили, что Нетаньяху 14 июля был на Галилейском море в жару, сегодня пожаловался на головокружение. Врачи обследовали премьера и выяснили, что у него обезвоживание.





Нетаньяху 73 года. В октябре 2022 года он почувствовал недомогание в синагоге в Иерусалиме, его доставили в больницу. Результаты анализов тогда были нормальными, но политик остался на ночь в больнице, через сутки его выписали.