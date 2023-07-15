Суд арестовал семерых подозреваемых в покушении на Собчак и Симоньян по статье о хулиганстве

Басманный районный суд Москвы арестовал семь человек, подозреваемых в подготовке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.





Представитель райсуда сообщил РИА Новости, что фигурантов арестовали до 14 сентября. При этом он не упомянул, что подозреваемые заключены под стражу именно по делу о покушении на Собчак и Симоньян. По его словам, такая мера пресечения избрана по делу о хулиганстве. По части 2 статьи 213 УК им грозит до семи лет колонии. Среди арестованных есть несовершеннолетние. Ранее в суде сообщали о шести подозреваемых.





ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Собчак и Симоньян и задержании подозреваемых несколько часов назад. В ведомстве заявили, что задержанные — члены неонацистской группировки «Параграф-88». По версии спецслужбы, за каждое убийство радикалы должны были получить 1,5 миллиона рублей. ФСБ заявила, что Следственный комитет возбудит уголовные дела «с экстремистской и террористической окраской».





Вскоре после сообщения Федеральной службы безопасности RT опубликовал видео, на котором молодой человек представляется 18-летним Михаилом Балашовым и называет себя основателем «Параграфа-88». По его словам, он привлек в группировку несовершеннолетних, они нападали на «лиц неславянской внешности». Позже, по утверждению задержанного, с ним связались украинские спецслужбы. Сначала они предлагали поджигать релейные шкафы на железных дорогах, после поступило предложение об убийстве Собчак и Симоньян, сказал Балашов.





Главред RT выразила надежду, что Балашов осознает, что собирался сделать. Собчак поблагодарила силовиков за проделанную работу, но допустила, что информация о подготовке покушения на нее — ложь.