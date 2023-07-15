15-летний подросток сел за руль отцовского «Мерседеса» и сбил четырех рабочих в Химках

В подмосковных Химках 15-летний подросток въехал на отцовском автомобиле на остановку и сбил четырех рабочих, которые вели там ремонт. Об этом сообщает прокуратура Московской области.





Двух рабочих госпитализировали, сообщает региональное управление МВД. Telegram-канал «112» утверждает, что в больницу доставили всех четырех пострадавших. Сам подросток не пострадал, уточнили в подмосковной прокуратуре. Начата проверка.





На фото, опубликованных прокуратурой, видны поврежденная остановка и автомобиль Mercedes-Benz в нескольких метрах от нее.