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Российские военные отразили атаку девяти украинских беспилотников в районе Севастополя
Пострадавших и разрушений нет, сообщило Минобороны undefined
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Российские военные отразили атаку девяти украинских беспилотников в районе Севастополя

Пострадавших и разрушений нет, сообщило Минобороны

Утром 16 июля Украина попыталась атаковать объекты в районе Севастополя девятью беспилотниками, военные пресекли действия противника. Об этом сообщает Минобороны России.


Два дрона уничтожены средствами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря на большом удалении от береговой линии. Пять беспилотников подавили средствами радиоэлектронной борьбы, они потерпели крушение, не достигнув целей. В северной части Черного моря с катеров охраны водного района уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны.


В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет, говорится в Telegram-канале военного ведомства. Минобороны назвало случившееся террористической атакой.


Изначально об атаке девяти беспилотников сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он заявил, что атака была «массированной и продолжительной». Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте останавливали на некоторое время.

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Беспилотники атаковали Севастополь, Черноморский флот отбил нападение

Два дрона сбили из стрелкового оружия, еще несколько посадили при помощи средств радиоэлектронной борьбы 25 мая 2023
Dailystorm - Беспилотники атаковали Севастополь, Черноморский флот отбил нападение
#специальная военная операция #минобороны рф #севастополь #рф #украина
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