Марочко сообщил, что ВСУ применили при ударе по Луганску кассетные боеприпасы

Вооруженные силы Украины ударили по Луганску, предположительно, применив дальнобойные кассетные боеприпасы. Об этом ТАСС заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.





По его словам, примерно в 10 часов (совпадает с мск) на юго-западе города было слышно, как работает система противовоздушной обороны, затем прогремели раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов. Какие именно ракеты применили ВСУ, пока неизвестно, добавил Марочко.





Корреспондент РИА Новости также сообщает, что в Луганске утром прогремело несколько взрывов.





7 июля США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы. В Белом доме заявили, что запасы артиллерийских снарядов истощились за время конфликта, на наращивание их производства потребуется время, поэтому передача кассетных боеприпасов — временная мера.





11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Украине российские войска будут вынуждены использовать в ответ аналогичные средства поражения против ВСУ. Он указал, что у РФ на вооружении имеются эти снаряды «на все случаи жизни». Через несколько дней Пентагон сообщил, что Украина уже получила кассетные снаряды.





Кассетные боеприпасы снаряжены большим количеством разрывных суббоеприпасов. Эти снаряды имеют широкую зону поражения и особенно опасны при использовании в густонаселенных районах, поскольку часть суббоеприпасов не взрывается и угрожает жизни и здоровью людей долгие годы после окончания боевых действий.