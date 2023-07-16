Женщина погибла при обстреле ВСУ Шебекина

Вооруженные силы Украины ударили по Шебекину Белгородской области из реактивных систем залпового огня «Град», погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.





Противник ударил по району центрального рынка. В момент атаки женщина ехала там на велосипеде. Травмы, полученные от осколков, оказались несовместимы с жизнью, сообщил Гладков в своем Telegram-канале. Он принес соболезнования родным и близким погибшей.





Губернатор также сообщил, что в Шебекине повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля. На месте происшествия находятся глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов и оперативные службы, добавил Гладков.





Шебекино находится в нескольких километрах от границы с Украиной. Город регулярно подвергается обстрелам. В начале июня атаки участились, жители стали массово покидать Шебекино. 4 июля Гладков сообщил, что жителям города предложат вернуться из пунктов временного размещения в свои дома. Через несколько дней он объявил о приостановке возвращения людей в Шебекино.