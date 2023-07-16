Путин допустил, что Россия применит кассетные боеприпасы в ответ на действия армии Украины

Если ВСУ применят кассетные боеприпасы, Россия оставляет за собой право на зеркальный ответ, заявил президент Владимир Путин. Так он прокомментировал решение США поставлять эти снаряды Украине.





Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы «не от хорошей жизни», а от дефицита снарядов, сказал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок опубликовал ее ведущий Павел Зарубин. Президент отметил, что украинская армия тратит в сутки до 6000 155-миллиметровых снарядов, при этом в США производится 15 тысяч этих боеприпасов в месяц, в Европе также заканчиваются запасы.





Он указал, что у России достаточно кассетных боеприпасов. По словам Путина, пока Вооруженные силы РФ не применяли в СВО эти снаряды, в этом не было необходимости, несмотря на «известную нехватку» боеприпасов некоторое время.





Путин также отметил, что администрация президента США ранее называла применение кассетных снарядов преступлением. Президент, вероятно, имел в виду заявление Джен Псаки: в феврале 2022 года тогдашний пресс-секретарь Белого дома сказала, что использование этих боеприпасов против гражданских лиц может быть военным преступлением.





США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы 7 июляя. В Белом доме заявили, что запасы артиллерийских снарядов истощились за время конфликта, на наращивание их производства потребуется время, поэтому передача кассетных боеприпасов — временная мера. Через несколько дней командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский заявил, что Киев уже получил снаряды, это подтвердил и Пентагон.





Российская сторона дважды сообщала об ударах ВСУ с применением кассетных боеприпасов — 11 июля при обстреле Токмака Запорожской области и 16 июля Луганска.





Кассетные боеприпасы снаряжены большим количеством разрывных суббоеприпасов. Эти снаряды имеют широкую зону поражения и особенно опасны при использовании в густонаселенных районах, поскольку часть суббоеприпасов не взрывается и угрожает жизни и здоровью людей долгие годы после окончания боевых действий.