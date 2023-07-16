Новости
Новости
St
Путин допустил, что Россия применит кассетные боеприпасы в ответ на действия армии Украины
Президент также сказал, что Вашингтон поставил Киеву эти снаряды «не от хорошей жизни» undefined
Новости

Путин допустил, что Россия применит кассетные боеприпасы в ответ на действия армии Украины

Президент также сказал, что Вашингтон поставил Киеву эти снаряды «не от хорошей жизни»

Если ВСУ применят кассетные боеприпасы, Россия оставляет за собой право на зеркальный ответ, заявил президент Владимир Путин. Так он прокомментировал решение США поставлять эти снаряды Украине.


Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы «не от хорошей жизни», а от дефицита снарядов, сказал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок опубликовал ее ведущий Павел Зарубин. Президент отметил, что украинская армия тратит в сутки до 6000 155-миллиметровых снарядов, при этом в США производится 15 тысяч этих боеприпасов в месяц, в Европе также заканчиваются запасы.


Он указал, что у России достаточно кассетных боеприпасов. По словам Путина, пока Вооруженные силы РФ не применяли в СВО эти снаряды, в этом не было необходимости, несмотря на «известную нехватку» боеприпасов некоторое время.


Путин также отметил, что администрация президента США ранее называла применение кассетных снарядов преступлением. Президент, вероятно, имел в виду заявление Джен Псаки: в феврале 2022 года тогдашний пресс-секретарь Белого дома сказала, что использование этих боеприпасов против гражданских лиц может быть военным преступлением.


США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы 7 июляя. В Белом доме заявили, что запасы артиллерийских снарядов истощились за время конфликта, на наращивание их производства потребуется время, поэтому передача кассетных боеприпасов — временная мера. Через несколько дней командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский заявил, что Киев уже получил снаряды, это подтвердил и Пентагон.


Российская сторона дважды сообщала об ударах ВСУ с применением кассетных боеприпасов — 11 июля при обстреле Токмака Запорожской области и 16 июля Луганска.


Кассетные боеприпасы снаряжены большим количеством разрывных суббоеприпасов. Эти снаряды имеют широкую зону поражения и особенно опасны при использовании в густонаселенных районах, поскольку часть суббоеприпасов не взрывается и угрожает жизни и здоровью людей долгие годы после окончания боевых действий.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Шойгу пригрозил применением Россией кассетных боеприпасов, если подобные снаряды Украине поставят США

Министр обороны отметил, что у РФ на вооружении имеются снаряды «гораздо эффективнее» американских 11 июля 2023
Dailystorm - Шойгу пригрозил применением Россией кассетных боеприпасов, если подобные снаряды Украине поставят США
#специальная военная операция #рф #украина #путин #кассетные боеприпасы
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»