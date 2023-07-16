Путин рассказал, что Российская армия неожиданно для ВСУ переходит в наступление

Президент Владимир Путин заявил, что положительно оценивает ход военной операции на Украине. По его словам, российские солдаты и офицеры проявляют героизм, на некоторых участках войска неожиданно для противника переходят в наступление и занимают наиболее выгодные позиции.





Все попытки украинской армии прорвать российскую оборону безуспешны, сказал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок опубликовал ее ведущий Павел Зарубин в своем Telegram-канале. По словам Путина, для прорыва российской обороны ВСУ используют в том числе стратегические резервы.





Зарубин также спросил, какие дальше задачи у российского командования в зоне спецоперации на Украине. Президент ответил, что озвучит их непублично, без камер.





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