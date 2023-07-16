Умерла певица Джейн Биркин, «самая французская из британских художниц»

Французская певица и актриса британского происхождения Джейн Биркин скончалась в своем доме в Париже, сообщает газета Le Parisien. Артистке было 76 лет.





В последние годы у певицы были проблемы со здоровьем. В сентябре 2021 года она перенесла инсульт в легкой форме и отменила концерты. В марте 2022-го она сломала лопатку и снова отменила выступления.





Биркин родилась в декабре 1946 года в Лондоне. Впервые она попробовала силы в актерском мастерстве в 17 лет. За свою карьеру она сыграла в более чем 60 фильмах и выпустила 14 альбомов.





Благодаря Биркин также появилась одноименная модель сумки, считающаяся культовой в мире моды. В 1983 году глава модного дома Hermes Жан-Луи Дюма летел в самолете с певицей, из ее сумки выпали вещи, и Биркин рассказала ему, что ей трудно найти сумку выходного дня, которая бы ей понравилась. В следующем году Дюма создал для певицы сумку Birkin.





Телеканал BFM, сообщая о смерти Биркин, назвал певицу «самой французской из британских художниц».