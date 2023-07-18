Мурашко назвал «порочной практикой» стремление россиянок строить карьеру, а не семью

Убеждения, что женщина должна сначала получить образование, построить карьеру, а только потом уже заняться деторождением, являются «порочной практикой». С таким заявлением на пленарном заседании Госдумы выступил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.





По его мнению, из-за таких установок женщины сталкиваются с проблемой бесплодия и невынашивания. Кроме того, у них сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. Министр здравоохранения РФ подчеркнул, что данная ситуация «должна быть пересмотрена».





В ходе заседания Мурашко также отметил, что препараты для прерывания беременности должны подвергаться «предметно-количественному учету», чтобы ими не злоупотребляли. Он уточнил, что речь идет о препаратах для медикаментозного аборта, а не о тех, что предотвращают зачатие.





Министр также привел данные Минздрава, согласно которым с 2021-го по 2022 год число абортов снизилось на 3,9% за год — с 411 тысяч до 395 тысяч случаев.





В мае в Госдуме предложили давать две недели «тишины» женщинам перед абортом. Депутат Султан Хамзаев отметил, что это время необходимо беременным для обдумывания своего решения. Также он заявил о необходимости ввести уголовное наказание в РФ за склонение к абортам.