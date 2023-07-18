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Мурашко назвал «порочной практикой» стремление россиянок строить карьеру, а не семью
По мнению главы Минздрава, из-за таких установок у женщин возникают проблемы бесплодия или невынашивания Михаил Мурашко
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Мурашко назвал «порочной практикой» стремление россиянок строить карьеру, а не семью

По мнению главы Минздрава, из-за таких установок у женщин возникают проблемы бесплодия или невынашивания

Михаил Мурашко Фото: Global Look Press / Максим Константинов

Убеждения, что женщина должна сначала получить образование, построить карьеру, а только потом уже заняться деторождением, являются «порочной практикой». С таким заявлением на пленарном заседании Госдумы выступил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.


По его мнению, из-за таких установок женщины сталкиваются с проблемой бесплодия и невынашивания. Кроме того, у них сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. Министр здравоохранения РФ подчеркнул, что данная ситуация «должна быть пересмотрена».


В ходе заседания Мурашко также отметил, что препараты для прерывания беременности должны подвергаться «предметно-количественному учету», чтобы ими не злоупотребляли. Он уточнил, что речь идет о препаратах для медикаментозного аборта, а не о тех, что предотвращают зачатие.


Министр также привел данные Минздрава, согласно которым с 2021-го по 2022 год число абортов снизилось на 3,9% за год — с 411 тысяч до 395 тысяч случаев.


В мае в Госдуме предложили давать две недели «тишины» женщинам перед абортом. Депутат Султан Хамзаев отметил, что это время необходимо беременным для обдумывания своего решения. Также он заявил о необходимости ввести уголовное наказание в РФ за склонение к абортам.

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#мурашко #рф #дети #минздрав #женщины
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